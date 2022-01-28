В Офісі президента та Білому домі заперечили, що Байден говорив Зеленському про «неминуче вторгнення» Росії

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Пресслужба Офісу президента України

В Офісі президента спростували інформацію про те, що президент США Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському про «неминучість вторгнення» Росії. Там назвали це домислами та спекуляціями.

Про це у своєму Facebook написав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Після завершення розмови Байдена та Зеленського кореспондент американського телеканалу CNN з посиланням на джерела в ОП повідомив, що Байден заявив про «неминучість вторгнення» Росії. Він нібито сказав Зеленському, що це станеться, тільки-но замерзне земля. Також Байден нібито попередив, що Росія планує захопити Київ, а тому Україна має готуватися до цього.

Натомість Зеленський не погодився з такими оцінками. Український президент у розмові нібито зазначив, що загроза з боку Росії лишається «небезпечною, але не однозначною», і впевненості щодо вторгнення немає.

Джерела телеканалу CNN також повідомили, що Байден нібито повідомив Зеленському про те, що Україна не отримуватиме «значно більше» військової допомоги, ніж зараз. Водночас Зеленський попросив Байдена не поширювати занадто негативні прогнози, вказавши на економічні наслідки паніки в Україні.

В Офісі президента і в Білому домі цю інформацію спростували. У Білому домі зазначили, що Байден не говорив про неминучість вторгнення, а лише повідомив про існування «явної можливості» вторгнення Росії в лютому. В ОП назвали всі ці повідомлення спекуляціями.

«Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта — домисли та спекуляції. У цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані», — підкреслив Никифоров.

Такі повідомлення від американських ЗМІ про хід розмови Байдена і Зеленського активізували республіканців. У своїх соцмережах вони зазначають, що тепер настав час Байдена оприлюднили стенограму розмови із Зеленським, як свого часу зробив Дональд Трамп.