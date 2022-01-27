ПАРЄ схвалила резолюцію про санкції проти Росії за зникнення людей на Донбасі і в Криму

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про припинення насильницьких зникнень людей на території держав Ради Європи.

Як повідомила голова української делегації в Асамблеї, народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева, Україна домоглася, щоб у резолюції зʼявився пункт про насильницькі зникнення людей у Криму та на Донбасі.

«Це особливо важлива резолюція для України, адже з початку окупації АР Крим і міста Севастополя (Україна) було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень у Криму. З 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі — чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою», — наголосила вона.

За даними правозахисників, на окупованій території Донбасу безвісти зникли 479 людей, на підконтрольній — 723 людини, на території, підконтрольність якої не визначено, — 329 людей, а під час бойових дій — 31 людина.

«Жодні обставини, хай то загроза війни, стан війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан, не можуть бути виправданням насильницьких зникнень», — заявили у ПАРЄ.

Одна із затверджених правок української делегації стосується заклику до держав-членів Ради Європи запровадити санкції проти державних органів, підконтрольних державі груп та осіб, причетних до справ про насильницьке зникнення людей на території держав-членів Ради Європи, або які перешкоджають ефективному розслідуванню таких випадків.