Економіка США зросла на 5,7% — це найкращий показник з 1984 року

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У 2021 році економіка США зросла на 5,7%, що стало найкращим показником з 1984 року. При цьому, ще у 2020 році вона знизилася на 3,4%, що тоді стало найбільшим падінням з 1946 року.

Про це повідомляє агенція Reuters та президент США Джо Байден.

У IV кварталі 2021 року економічне зростання Сполучених Штатів сягнуло 6,9%, а причиною цьому стала активна вакцинація населення та послаблення карантинних обмежень.

Також у підприємств поповнилися запаси сировини, яка затримувалася через карантин, тож вони змогли задовольнити високий попит на товари. Однак на тлі нової хвилі штаму «Омікрон» таки відбулося скорочення попиту та порушення діяльності на фабриках і підприємствах сфери послуг. Через це економічне зростання наприкінці року дещо втратило темп.

Голова Федерального резерву США Джером Пауелл заявив що «економіка більше не потребує стабільно високого рівня підтримки грошово-кредитної політики».