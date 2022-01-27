«Міграційна служба ДНР»: З 2019 року російське громадянство отримали понад 350 тисяч людей

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

«Влада» окупованої частини Донецької області заявила, що з 2019 року 365 тисяч її жителів отримали російські паспорти.

Про це «міграційна служба ДНР» повідомила «Донецькому агентству новин».

«На сьогодні [27 січня] видано 365 тисяч паспортів громадянина Російської Федерації», — заявила «міграційна служба».

Перед цим губернатор Ростовської області Василь Голубєв, де мешканцям окупованого Донбасу і видають ці паспорти, повідомив, що вже понад 720 тисяч жителів «ДНР» і «ЛНР» скористалися правом отримати російське громадянство за спрощеною схемою, запровадженою за указом Путіна.