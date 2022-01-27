В останні дні січня синоптики прогнозують снігопади та похолодання

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

В останні січневі вихідні на українців чекають невеликі морози і затягнуте хмарами небо.

У суботу, 29 січня, в більшості регіонів обійдеться без опадів, а ось у неділю, за даними Sinoptik.ua, очікується мокрий сніг, який то стишуватиметься, то посилюватиметься.

У суботу на більшій частині території України встановиться температура близько 0 °С. Тільки у Миколаївській та Одеській областях термометри покажуть до +3...+5 °С. У південних, центральних та західних регіонах удень буде хмарно, але опадів не передбачається. На півночі та сході України весь день із перервами падатиме дрібний дощ зі снігом. Уночі опади у вигляді мокрого снігу очікуються в усіх регіонах України, температура повітря становитиме близько 0 °С.

У неділю, 30 січня, вдень снігом накриє усі області. На заході, в центрі та на півночі дрібний сніг розпочнеться вранці та з перервами йтиме до пізнього вечора. У східних та південних областях сніжитиме час від часу, а інтенсивність опадів буде слабшою, ніж на решті території України. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1...-2 °С, але через високу вологість відчуватиметься холодніше. Вночі прийдуть слабкі та помірні морози: на заході стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 °С (у Чернівецькій області — до -5 °С), у Харківській та Сумській областях — до -6...-7 °С, у решті регіонів — до -4...-5 °С.

Погода у вихідні буде майже безвітряною — не більше 5 м/с, можливе посилення вітру до 6–7 м/с.

У понеділок, останній день січня, в усіх регіонах, крім південних, очікуються слабкі та помірні морози. У західних та східних областях середня температура становитиме -1...-3 °С, у північних та центральних — -2...-4 °С. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікується до +2 °С. Погода на початку тижня буде сніговою: дрібний сніг та дощ зі снігом прийдуть у всі регіони.