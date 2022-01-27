Американський студент створив бота для відстежування літака Ілона Маска. Тепер вони торгуються за його видалення

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Daniel Oberhaus / Flickr

Американський студент-програміст Джек Суїні створив у Twitter ботів, які відстежують переміщення літаків Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса та інших відомих бізнесменів.

Як пише Protocol, минулої осені між 19-річним Суїні та Маском розпочалися «торги» за видалення бота @ElonJet, який стежить за джетом голови Tesla і SpaceX.

Боти використовують відкриті дані Федерального управління цивільної авіації США і дані передавачів ADS-B. Вони зіставляють цю інформацію і зʼясовують, де знаходиться конкретний літак знаменитості і куди він тримає курс.

Ілон Маск вважає, що бот несе загрозу його безпеці, і йому не подобається «ідея бути застреленим психом». Восени 2021 року він написав Суїні у Twitter і попросив заблокувати бота за $5 тисяч. Суїні почав торгуватися і запросив $50 тисяч або одну Tesla Model 3. При цьому він детально розповів Маску принципи роботи ботів, на що той здивувався, що керування повітряним рухом дуже «примітивне».

У січні цього року Суїні запросив замість грошей стажування у одній з компаній Маска. Відповіді він поки що не отримав.