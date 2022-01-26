Поліцейські «фантоми» за перші півтори доби чергування зафіксували 990 випадків перевищення швидкості
- Автор:
- Олег Панфілович
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За першу добу чергування поліцейські автомобілі-«фантоми» зафіксували 990 порушень.
Про це повідомляє на своїй сторінці Патрульна поліція.
«Відучора патрульні «фантоми» зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністративне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов», — заявили в поліції.
Запуск «фантомів» без розпізнавальних знаків у МВС анонсували ще у вересні минулого року. Тоді їх називали пересувними комплексами автофіксації. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що вони не зупинятимуть водіїв, а лише фіксуватимуть порушення.
Пізніше міністр заявив, що завдання таких автомобілів запобігти правопорушенню і можливим негативним наслідкам на дорозі. Вони фіксуватимуть багато обʼєктів одночасно, а система передаватиме інформацію до центру, щоб порушник оперативно отримав штраф.
- У вересні 2021 року в МВС повідомляли, що у 2022 році на дорогах мають працювати 23 «фантоми». Де саме вони їздитимуть, не уточнювалося (ймовірно, у Києві). У 2023 році МВС планує мати 110 автомобілів для прихованого контролю швидкості.