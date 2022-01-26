Австралія готова збільшити експорт газу до Європи, якщо там буде дефіцит

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Міністр природних ресурсів Австралії Кіт Пітт заявив про готовність країни збільшити експорт природного газу до Європи в разі його дефіциту через загрозу вторгнення Росії до України.

Про це пише The Guardian.

За словами міністра, до такого кроку Австралія вдасться, якщо отримає відповідний запит на додаткове постачання скрапленого природного газу (Liquefied natural gas). Зазначимо, що Австралія, США та Катар наразі є основними експортерами цього газу у світі.

«Це демонструє важливість австралійських ресурсів для постачання енергоресурсів у всьому світі», — сказав Пітт.

Наразі Європа отримує 40% природного газу через трубопроводи з Росії. Водночас США вже направили свої танкери з газом до Європи та ведуть переговори з Катаром, аби він теж це зробив.