Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запуск електронних квитків у громадському транспорті
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запуск електронних квитків у громадському транспорті. Їх мають прирівняти до паперових.
За відповідне рішення проголосували 270 нардепів.
Законопроєкт був поданий урядом. Він передбачає законодавче врегулювання введення електронних квитків у громадському транспорті.
«Метою законопроекту є використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі — впровадження електронного квитка», — йдеться у повідомленні.
За встановлення зразка такого квитка, обов’язкових даних, які мають на ньому міститися, відповідатиме Міністерство інфраструктури. Натомість питання видачі квитків для пільгових перевезень вирішуватиме місцева влада.
- Влітку 2020 року Кабмін схвалив проєкт введення в країні єдиного електронного квитка. Він передбачає три етапи. У Києві єдиний електронний квиток для поїздів і громадського транспорту почали продавати вже у вересні 2020 року.