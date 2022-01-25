Новини

Американське посольство провело онлайн з громадянами США: їм порадили виїхати та пообіцяли допомогти з квитками

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Nik Shuliahin / Unsplash

Американське посольство провело для своїх громадян, які живуть в Україні, онлайн-дзвінок з розʼясненням, як діяти з огляду на можливу повномасштабну агресію Росії.

Про зміст зустрічі «Бабелю» розповіли джерела, які слухали розʼяснення посольства.

На брифінгу сказали, що:

Також жінкам, які очікують на народження дитини від сурогатної матері в Україні, рекомендують звʼязатися з клініками, які надають таку послугу, щоб отримати від них план дій.

Джерела «Бабеля» в Офісі президента кажуть, що «в принципі поведінка американців є закономірною».

«США перестраховуються, виходять із того, що було в Афганістані. До того ж, якщо врахувати, що саме США найбільше говорять про можливу російську агресію та про те, що Росія може спробувати захопити нові території України, то було б дивно, якби посольство нічого не робило для безпеки американців та працівників посольства», — зазначило джерело.