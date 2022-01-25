Боб Ділан продав увесь каталог своїх пісень. Угоду оцінили у $200 мільйонів

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Американський музикант Боб Ділан у липні минулого року продав японсьій корпорації Sony весь каталог записаної ним музики та права на кілька майбутніх релізів. Про укладений договір офіційно оголосили тільки зараз.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Я радий, що всі мої записані пісні можуть залишитися там, де їм місце», — заявив Ділан.

За інформацією журналу Variety, угоду оцінюють у $150—200 мільйонів, вона передбачає продаж усіх пісень, записаних з 1962 року.

Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман) — американський співак, композитор, поет і гітарист. 1965 року він змінив звучання на електричне, таким чином відколовшись від американського фолк-руху і своєї ранньої фан-бази, і записав культовий сингл “Like a Rolling Stone”, новаторську концепцію якого вважають одним з переломних моментів у поп-музиці XX століття.

Ділан є одним із найбільш комерційно успішних музикантів усіх часів — станом на 2017-й рік сумарний тираж його альбомів перевищував 100 мільйонів копій. Упродовж карʼєри він отримав чимало престижних нагород, зокрема 12 премій «Греммі», один «Оскар» і один «Золотий глобус».