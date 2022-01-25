Рада збільшила податковий ліміт до €150 на посилки з-за кордону

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Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон № 4278, який повертає безподатковий поріг у €150 для сумарної вартості товарів у посилках з-за кордону. Це означає, що одержувач-фізособа зобовʼязаний сплатити податок на додану вартість, тільки якщо вартість товарів у посилці вища за зазначену суму.

З липня 2019 року під оподаткування потрапляли посилки з-за кордону вартістю понад €100. Зараз, по суті, Рада повернула податковий ліміт, який діяв до літа 2019 року.

Податок у 20% ПДВ і 10% мита залишається. Доведеться сплатити лише із суми, яка вийшла за межі €150. Наприклад, якщо товари в посилці коштують €160, податок доведеться платити з €10.

Вартість доставки посилки не обкладається митом.

Зміни не торкнуться правил особистого ввезення: сумарна вартість ввезених товарів — до €500 (до €1000 в аеропортах) податком не обкладається. Це якщо перетинати кордон не частіше ніж один раз на три доби. Якщо частіше, то доведеться обмежитися сумою €50 або платити податок.