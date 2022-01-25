П’ять західних країн наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні на $47 мільйонів

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Death to Stock

Канада, США, Велика Британія, Швейцарія та Швеція наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні. Його наповнюватимуть на £35 мільйонів ($47 млн) протягом трьох років.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

За словами міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук, фонд матиме назву «Партнерство за сильну Україну».

«31 січня має відбутися підписання угоди. США, Канада, Великобританія, Швейцарія та Швеція хочуть допомагати, але саме в якості партнерів. […]Ми вже визначилися з основними проєктами, які будуть реалізовані у 2022 році. Це проєкти з енергоефективності, зміцнення і спроможності громад. Ми зараз проводимо обговорення деталей підписання угоди. Я дуже сподіваюся, що 31 січня її буде підписано», — зазначила вона.

Виділені кошти підуть на підтримку громад, які постраждали від російської агресії, на запобігання подальшій ескалації та на підготовку до реінтеграції ТОТ.