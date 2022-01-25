Поліція Британії проведе розслідування вечірок в офісі прем’єра під час локдауна

Новини

Stephanie Keith / Getty Images

Поліція Великої Британії проведе розслідування вечірок в офісі прем’єра Бориса Джонсона під час локдауна. Там вважають, що є певні ознаки порушення карантинних заходів.

Про це пише BBC.

За словами комісарки Крессіди Дік, розслідування почали після отримання інформації, яку надала слідча група британського уряду, яка проводила внутрішнє розслідування.

У самому уряді запевнили, що внутрішнє розслідування теж триватиме. Там також визнавали, що члени уряду та персонал збиралися на вечірки, зокрема на день народження прем’єра Бориса Джонсона, але робили це згідно з усіма карантинними правилами.