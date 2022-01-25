Австралія викупила авторські права на прапор аборигенів

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John Englart / Flickr

Уряд Австралії придбав авторські права на прапор аборигенів, щоб його можна було вільно використовувати. Про це повідомляють BBC та Reuters.

Прапор аборигенів тепер дорівнює національному стягу Австралії, і його використання є безкоштовним, а ставлення до нього має бути гідним та поважним. Прапор має дві горизонтальні рівновеликі смуги чорного (згори) і червоного (знизу) кольорів з жовтим колом посередині. Чорний колір символізує аборигенів Австралії, червоний — землю Австралії та охру, що використовується у церемоніях корінних жителів, а жовтий — сонце.

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John Englart / Flickr

Прапор у 1971 році створив художник, представник корінних народів Гарольд Томас. У 1995 році прапор визнали другим офіційним прапором Австралії, і відтоді він майорить над урядовими будівлями та його підтримують спортивні клуби. Після укладання цієї угоди із Гарольдом Томасом прапор можна використовувати на спортивних футболках, спортивних майданчиках, сайтах та у творах мистецтва без дозволу або сплати мита. Уряд виплатив Томасу понад $14 мільйонів і анулював ліцензії, що належать невеликій кількості компаній, які з 2018 року ініціювали судові позови з вимогою заплатити роялті за використання зображення прапора. В основному позови були адресовані спортивним клубам та органам охорони здоровʼя.

«За останні 50 років ми зробили твори Гарольда Томаса своїми власними — ми крокували під прапором аборигенів, стояли за ним і пишалися ним. Тепер, коли Співдружність володіє авторськими правами, вони належать усім нам, і ніхто не може їх відібрати», — сказав міністр у справах корінних австралійців Кен Вятт.

Хоча австралійські аборигени широко вітали цю зміну, деякі запитували, чому про це оголосили за 24 години до Дня Австралії. Це щорічне свято 26 січня викликає суперечки, оскільки відзначає прибуття Першого британського флоту 1788 року. Багато австралійців називають його «днем вторгнення».