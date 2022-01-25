У Камеруні перед футбольним матчем сталася масштабна тиснява, в якій загинули 8 людей

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Twitter / Sportscliffs

У Камеруні перед футбольним матчем Кубку африканських націй 24 січня сталася тиснява. Щонайменше 8 людей загинули, ще 50 отримали поранення.

Про це пише AFP.

У цей день збірна Камеруну грала проти збірної Коморських Островів. Місткість стадіону була обмежена через коронавірус до 60%, але на матчі камерунців цю межу збільшують до 80%.

Натовп намагався потрапити на поєдинок через одні ворота, унаслідок чого сталася масштабна тиснява. За попередніми даними, серед загиблих — дві 30-річні жінки, четверо 30-річних чоловіків та одна дитина.

У Конфедерації африканського футболу вже зазначили, що «розслідують ситуацію та намагаються отримати більш детальну інформацію про те, що сталося».

Кубок африканських націй триває з 9 січня до 6 лютого в п’яти містах Камеруну. Сама ж збірна-господар вийшла до плей-оф, у першому ж матчі обіграла збірну Коморських Островів з рахунком 2:1 і пройшла до чвертьфіналу.