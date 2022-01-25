У Буркіна-Фасо військові затримали президента і захопили владу

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Flickr / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

У Буркіна-Фасо стався військовий переворот. Армія скинула президента, захопила органи влади та закрила кордони.

Про це пише Reuters.

Із відповідною заявою військові виступили на телебаченні. Вони зазначили, що затримали президента Роша Каборе та призупинили дію Конституції країни.

Причинами перевороту військові назвали погіршення ситуації з безпекою, зокрема неспроможність президента об’єднати країну та протистояти поширенню радикального ісламізму.

Вони зазначили, що найближчим часом проведуть консультації з усіма верствами населення, щоб відновити конституційний порядок «в розумні терміни». Також військові запевнили, що президента та інших посадовців затримали без насильства і вони перебувають у безпечному місці.