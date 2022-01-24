Тільки чотири країни рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші 125 представництв працюють у штатному режимі

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Європейський Союз та країни НАТО не вважають за потрібне наразі проводити евакуацію своїх представників, які працюють в Україні.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Брюссель «не має конкретних причин» для евакуації дипломатичного персоналу з Києва, тому відповідне рішення не ухвалювали.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що уважно стежить за ситуацією, однак Альянс також не ухвалював жодних рішень щодо евакуації співробітників, які працюють в установах НАТО в Києві.

За даними МЗС, на території України знаходиться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Станом на 24 січня, лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати або скорочувати кількість персоналу.

«Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це справжній прояв солідарності з Україною», — написали в МЗС.