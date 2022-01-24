Головний санлікар: Реакція на введення вакцини є ознакою, що формується імунітет

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Реакція на введення COVID-вакцини є ознакою того, що в організмі людини формується імунітет проти хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Реакція на введення вакцини — це природно. Може підвищитися температура, боліти рука, можна відчувати слабкість, втому, головний біль, біль у м’язах, озноб, нудоту, біль у животі чи у горлі, може бути кашель чи нежить. Всі ці реакції є ознакою того, що організм формує імунітет», — зазначив лікар і додав, що за кілька днів всі реакції минають.

«Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями», — зазначив Кузін.

У разі виявлення серйозних побічних реакцій Кузін рекомендує звернутися до лікаря, щоб «не пропустити розвиток іншого захворювання, яке могло збігтися у часі з вакцинацією».

«Якщо після вакцинації ви не відчували нічого із так званих побічних реакцій, то не варто хвилюватись, що вакцина не діє. Подібно до того, як деякі люди відчувають побічні ефекти від ліків, а деякі ні, так само не у всіх є реакції й на вакцини», — пояснив держсанлікар.