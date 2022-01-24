Атака хакерів залишила всю Андорру без інтернету. Цілю був турнір з Minecraft
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У неділю, 23 січня, князівство Андорра на одну годину залишилося без інтернету через атаку хакерів на ігровий турнір з Minecraft SquidCraft Games, який транслювався у Twitch.
Про це повідомляють портал Tomʼs Hardware і експертна група NetBlocks.
Хакери DDoS-атаками почали «завалювати» єдиний провайдер країни Andorra Telecom з 22 січня. Імовірно, атака була спрямована на гравців збірної князівства Team Andorra, щоб завадити їм виграти $100 тисяч. Через часте відключення інтернету організаторам довелося дискваліфікувати всіх учасників Team Andorra.
Окрім гравців у результаті постраждали усі жителі князівства. У провайдера обрушилися сервери — інтернету не було близько 1 години. При цьому Andorra Telecom продовжує повідомляти про перебої і атаки досі.
- SquidCraft Games присвячена серіалу «Гра в кальмара» від Netflix, яку перенесли у Minecraft. Для аудиторії Twitch це довгоочікувана подія — турнір на піку дивилися понад 1 млн людей, а брали участь у ньому 150 стримерів. Значна частина учасників була з Андорри, вони були і лідерами.