У Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Німеччині 125 представників католицької церкви в рамках ініціативи #OutInChurch зробили колективний камінг-аут. Серед них священники, пастори і керівники громад, викладачі і викладачки релігійних шкіл, працівники та працівниці церковної адміністрації.
Про це пише Deutsche Welle.
Учасники ініціативи вимагають від католицької церкви припинити використовувати сексуальну орієнтацію і гендерну ідентифікацію як привід для звільнення, а також виключити з церковного вчення дискредитацію статей та сексуальної орієнтації.
Поштовх масовому камінг-ауту дав приклад 2021 року, коли 185 німецьких акторок і акторів заявили, що вони геї, лесбійки, бісексуали, небінарні люди та інші.
При цьому ще у 2020 році голова католицької єпархії Дрезден-Мейсена закликав змінити ставлення католицької церкви Німеччини до вірян — представників ЛГБТ, і одностатевих шлюбів.
- У березні 2021 року Конгрегація доктрини віри у Ватикані визнала «присутність позитивних елементів» у одностатевих стосунках, але вони не стануть обʼєктом церковного благословення.
- До цього Католицька церква дала зрозуміти, що не благословлятиме одностатеві шлюби, оскільки Святий престол вважає гомосексуальність гріховним вибором, який не входить до «планів Творця» — незважаючи на всі заяви Папи Римського Франциска про підтримку ЛГБТ-людей.