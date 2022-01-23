Поліція Нідерландів виявила у колісній частині літака живого безбілетника. Він прилетів з Африки

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William Hook / Unsplash

Поліція Нідерландів повідомила, що знайшла у колісній частині літака живим безбілетника. Про це повідомляє BBC.

Літак, який летів із Південної Африки, приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхол. Політ із південноафриканського міста Йоганнесбургу в Амстердам займає близько 11 години. При цьому вантажний літак зробив одну зупинку в Найробі, столиці Кенії.

Де саме безбілетник заліз у літак — у Південній Африці чи Кенії — невідомо. Вік і національність чоловіка поки що не встановлені, його шпиталізували.

Такі безквиткові пасажири під час тривалих польотів дуже рідко виживають через холод та низький вміст кисню на великих висотах. Однак у листопаді 2021 року із Гватемали до США прилетів чоловік, який сховався в шасі літака авіакомпанії American Airlines.