В Атлантиці знайшли тіло 75-річного авантюриста Жана-Жака Савена. Він самотою намагався перетнути океан

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Jean Jacques Savin / Facebook

В Атлантиці знайшли тіло 75-річного французького авантюриста Жана-Жака Савена. Він загинув під час спроби самотою переплисти Атлантику (йому це вже вдалось у 2019 році). Про смерть повідомила у Facebook пізно увечері 22 грудня його група підтримки, а подробиці вже пише CNN.

«З великим сумом ми щойно дізналися про смерть нашого друга Жана-Жака. Його бездиханне тіло знайшли у каюті його каное», — написано у Facebook.

1 січня Савен вирушив у подорож із південно-західної Португалії і попрямував у бік Понта-Делгада на Азорських островах. Контакт із командою він втратив вранці 21 січня. За словами його команди, він активував два аварійні маяки з вечора четверга 20 січня на пʼятницю 21 січня, щоб позначити, що зазнає великих труднощів.

У пʼятницю, 21 січня, морська влада Португалії помітила, що човен Савена перекинувся біля Азорських островів. Водолаз зміг спуститися під ватерлінію, щоб заглянути всередину невеликої каюти човна, і виявив усередині тіло Жана-Жака.

Каное, на якому Жан-Жак Савен вирушив у подорож. Jean Jacques Savin / Facebook

«На жаль, цього разу океан виявився сильнішим за нашого друга, який так любив вітрильний спорт і море», — повідомили у групі підтримки Савена.

Жодної додаткової інформації не буде, тому що команда не хоче розкривати подробиці смерті Савена і висловлює свої співчуття його родині.

Савен уже перетинав Атлантику — наприкінці грудня 2018 року він сів у бочкоподібну капсулу та розпочав свою подорож з острова Ієрро на Канарських островах. Капсула на сонячній енергії була спроєктована таким чином, щоб протистояти атакам косаток і хвиль, і містила кухню та спальне ліжко. Жан-Жак Савен дістався Карибського моря більш ніж за чотири місяці — 27 квітня 2019 року.

Раніше Савен був десантником, пілотом і працював у національному парку в Центральній Африці. У 2015 році він піднявся на Монблан (найвищу вершину європейських Альп) і був затятим триатлоністом.