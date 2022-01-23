Сніг і морози до -20 градусів. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на початок наступного тижня

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Manfred Antranias Zimmer / Pixabay

Найближчими днями в Україні очікується холодна погода зі снігом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 24 січня, у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15—20 м/с; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7—12 м/с. Температура вночі -5...-10 °C, вдень -3...-8 °C; в Карпатах та на Закарпатті вночі -14...-19 °C, вдень -7...-12 °C. У Києві в понеділок без суттєвих опадів; температура вночі -7...-9 °C, вдень близько -5 °C.

У вівторок, 25 січня, у східних, вночі в південних, місцями і центральних, вдень — у західних областях невеликий сніг, на решті територій без опадів. Температура повітря в південній та східній частинах вночі -5...-10 °C, вдень -1...-6 °C; на решті територій вночі -9...-14 °C, в Карпатському регіоні -15...-20 °C, вдень -4...-9 °C, в західних областях 0...-5 °C. Вітер західний, 5—10 м/с, на дорогах ожеледиця. У Києві у вівторок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5—10 м/с. Температура вночі -9...-11 °C, вдень -5...-7 °C.