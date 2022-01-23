Представники «Талібану» прибули до Європи на перші після захоплення Афганістану переговори
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
До норвезького Осло прибула делегація талібів для проведення перших переговорів із західними дипломатами після захоплення влади в Афганістані.
Про це пише Deutsche Welle.
Делегація з 15 осіб прибула уночі суботи на літаку, організованому урядом Норвегії. Її очолює міністр закордонних справ талібського уряду Амір Хан Муттакі.
Темою переговорів стануть права людини та гуманітарна допомога афганському народу. Делегати досі не визнаного жодною країною режиму зустрінуться з представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. При цьому міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюїтфельдт ще до початку переговорів підкреслила, що вони «не являтимуть собою легітимізацію чи визнання талібів».
Очікується, що таліби також зустрінуться з афганськими активістами, в тому числі жінками-лідерками та журналістами.
Представник Держдепартаменту США заявив, що на порядку денному переговорів буде «формування представницької політичної системи, реакція на невідкладні гуманітарні та економічні кризи, проблеми безпеки та боротьби з тероризмом, а також права людини, особливо освіта для дівчат і жінок».
Речник «Талібану» Забіхулла Муджахід запевнив, що нова влада Афганістану вжила «заходів для задоволення вимог західного світу», сподівається зміцнити відносини з європейськими країнами «за допомогою дипломатії» і прагне «перетворити атмосферу війни… на мирну ситуацію».
- Сполучені Штати Америки нададуть народу Афганістану $308 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги.
- На початку жовтня 2021 року переговори з талібами провели США. Сторони обговорювали й гуманітарну допомогу. «Талібан» при цьому ніхто визнавати не хоче, але раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно домогтися виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій на рівні ООН.
- У грудні 2021 року в Афганістані «Талібан» почав видавати паспорти та документи на виїзд із країни. Видачу паспортів та дозволів на виїзд припинили у серпні — після захоплення влади бойовиками.