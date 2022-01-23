Представники «Талібану» прибули до Європи на перші після захоплення Афганістану переговори

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До норвезького Осло прибула делегація талібів для проведення перших переговорів із західними дипломатами після захоплення влади в Афганістані.

Про це пише Deutsche Welle.

Делегація з 15 осіб прибула уночі суботи на літаку, організованому урядом Норвегії. Її очолює міністр закордонних справ талібського уряду Амір Хан Муттакі.

Темою переговорів стануть права людини та гуманітарна допомога афганському народу. Делегати досі не визнаного жодною країною режиму зустрінуться з представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. При цьому міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюїтфельдт ще до початку переговорів підкреслила, що вони «не являтимуть собою легітимізацію чи визнання талібів».

Очікується, що таліби також зустрінуться з афганськими активістами, в тому числі жінками-лідерками та журналістами.

Представник Держдепартаменту США заявив, що на порядку денному переговорів буде «формування представницької політичної системи, реакція на невідкладні гуманітарні та економічні кризи, проблеми безпеки та боротьби з тероризмом, а також права людини, особливо освіта для дівчат і жінок».

Речник «Талібану» Забіхулла Муджахід запевнив, що нова влада Афганістану вжила «заходів для задоволення вимог західного світу», сподівається зміцнити відносини з європейськими країнами «за допомогою дипломатії» і прагне «перетворити атмосферу війни… на мирну ситуацію».