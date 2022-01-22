Зеленський відкрив у Запоріжжі частину найбільшого в Україні вантового моста

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У Запоріжжі відкрили першу частину найбільшого в країні вантового моста. Урочисто відкривав його президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляють місцевий сайт 061, Укрінформ і Onur Group Ukraine, яка будувала обʼєкт.

Міст, що зʼєднує два береги Дніпра, будували в рамках програми «Велике будівництво». Він вважається найвищим в Україні (висота пілонів 166 метрів), а його довжина — 9 кілометрів. Ця магістраль складається із шести розвʼязок, у складі яких 27 споруд, зокрема два позакласні мости.

Після офіційного відкриття і промови Зеленського мостом урочисто проїхав автотранспорт ДСНС, поліції та медиків. Також мостом проїхали легкові автомобілі з прапорами України, а в небі пролетів вертоліт із великим прапором.