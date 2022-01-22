У Сербії заявили про підготовку замаху на президента Вучича. Підозрюють лідера чорногорської мафії

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Wikipedia / Guelland/ MSC

У Сербії заявили про підготовку замаху на президента Александара Вучича.

Про це повідомили у МВС країни.

«Група, яка складається з громадян різних країн, прагне вбити президента Республіки Сербії Олександра Вучича», — сказав міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

За його словами, поліція отримала інформацію про плани банди від однієї з країн Євросоюзу 14 січня через Європол.

Також Вулін розповів, що за підготовкою вбивства сербського президента стоїть громадянин Чорногорії Радоє Звіцер, який є одним з лідерів клану Кавач, що займається контрабандою й торгівлею наркотиками. Також цей клан пов’язують із низкою замовних вбивств, скоєних у Сербії, Чорногорії та інших країнах.

Наразі у Сербії вже видали ордер на арешт Звіцера.

«Чи організував Радоє Звіцер цю злочинну організацію, щоб убити президента Вучича на свій розсуд, чи він отримав наказ від свого політичного керівника, ще має встановити слідство», — додав Вулін.

Інформацію про підготовку замаху на президента Вучича в ефірі сербського телеканалу Prva підтвердила премʼєр-міністр Сербії Ана Брнабіч.

За її словами, вбивство Вучича планувалося на перші два тижні лютого.