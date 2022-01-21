Зеленський запровадив нові санкції проти низки росіян та російських компаній

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти низки російських фізичних осіб та компаній. Також є і іноземці та їх компанії.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

В одному з переліків санкції запроваджуються проти 23 російських компаній та однієї австрійської — архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Також під санкції потрапили шестеро працівників цього бюро, зокрема і засновник Вольф Прікс. Австрійські архітектори розробили проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі.

Ще два переліки — санкції проти фізичних осіб. В одному списку винятково російські судді, в іншому — різні «чиновники», «правоохоронці» та «судді» з окупованого Криму. Також під санкції потрапив відомий російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв.

Також Зеленський запровадив санкції проти кіпрської компанії BISCONE LIMITED. Вона є міноритарним акціонером «Турбоатому» — їй належить 5,9% акцій. Восени 2021 року уряд ініціював введення санкцій проти цієї компанії, тому що її власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під українськими санкціями з 2016 року.