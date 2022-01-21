Помер відомий американський комік Луї Андерсон. Він був прототипом головного героя мультсеріалу «Життя з Луї»

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Twitter / spacewoman reporter

У США помер відомий американський комік Луї Андерсон, йому було 68 років. Він став прототипом головного героя популярного мультсеріалу «Життя з Луї».

Про це пише The Hollywood Reporter.

Кілька днів тому Андерсона госпіталізували, а 21 січня він помер. У коміка діагностували рак крові.

Луї Андерсон народився у 1953 році у штаті Міннесота, США. У різних фільмах і серіалах почав зніматися з 1984 року.

У 1995 році Андерсон придумав мультсеріал «Життя з Луї» і сам став прототипом головного героя. Стрічка розповідала про дитинство Луї. Мультсеріал став неймовірно популярним у США та в інших країнах. Цей мультсеріал отримав дві премії «Еммі».

У 2016—2019 роках Андерсон знімався в комедійному серіалі «Баскетс», за що отримав премію «Еммі» за найкращу чоловічу роль другого плану.