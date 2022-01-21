Експрезидент Польщі Лех Валенса заразився коронавірусом після щеплення трьома дозами вакцини
- Автор:
- Катерина Кадакова
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facebook.com
Колишній президент Польщі, 78-річний Лех Валенса заразився коронавірусом після трьох щеплень.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Не можу повірити. Я тричі вакцинувався. Взяли три мазки. Я заразився», — написав Валенса.
За словами колишнього президента, у нього болить голова, його знобить та ломить усе тіло.
«Після цього уроку я не розставатимуся з маскою», — запевнив він.
- Лех Валенса — президент Польщі у 1990—1995 роках, один із засновників руху «Солідарність», який зіграв важливу роль у поваленні комуністичного режиму. За свою діяльність у захисті прав робітників отримав Нобелівську премію миру в 1983 році.
- Валенса активно підтримує Україну на шляху до євроінтеграції. Він також підтримував Помаранчеву революцію та Революцію гідності і неодноразово приїжджав до Києва.
- Минулого року Валенса скаржився, що йому не вистачає пенсії, яка на той момент становила еквівалент 45 тисячам гривень, тому він шукає роботу.