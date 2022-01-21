«Бог має бути суддею». У Папуа Новій Гвінеї скасували смертну кару

Новини

Jelilah Kum / Unsplash

Папуа Нова Гвінея скасувала смертну кару через 30 років після її повторного введення. Премʼєр-міністр Джеймс Марапе заявив, що вона «не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів».

Про це повідомляє The Guardian.

Смертна кара була покаранням за державну зраду, піратство, вбивство, насильство, повʼязане із чаклунством, і зґвалтування за обтяжливих обставин. Тепер за ці злочини будуть карати довічним увʼязненням без права дострокового або умовно-дострокового звільнення через 30 років.

«Для нас, християнської нації, як на мене, як і раніше переважає поняття «не вбивай». Бог має бути суддею. Замість смертної кари злочинці відбуватимуть довічне увʼязнення без права дострокового звільнення — я думаю, що це краще», — зазначив премʼєр.

Остання смертна кара в Папуа-Новій Гвінеї відбулася в листопаді 1954 року. Країна скасувала страту в 1970 році, але знову ввела її в 1991 році, хоча з того часу самих страт не було.

Члени католицької церкви, які раніше виступали проти страти, вітали скасування: «Католицька церква в Папуа Новій Гвінеї завжди виступала і досі виступає проти смертної кари за те, що вона є безбожною та нехристиянською, нелюдською, морально неправильною та проти невідʼємного права кожної людини на життя. Якщо ми заявляємо, що є нацією християн, ми маємо говорити правду. Наші закони повинні відображати моральні та християнські цінності, а смертна кара проти цього».