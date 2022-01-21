Цунамі на Тонзі: чоловік з інвалідністю розповів, що провів у морі 27 годин — він проплив 7,5 км

Новини

NZ Defence Force / Facebook

У Тонзі чоловік з інвалідністю розповів, що пробув у морі 27 годин після того, як руйнівне цунамі обрушилося на його острів. Про це повідомляє CNN.

Ідеться про 57-річного Лісала Фолау, який жив на острові Атата (цунамі його повністю зруйнувало). Він має проблеми із ногами, тому інвалідність. Це сталося в суботу, 15 січня, коли розпочалося цунамі. Фолау виліз на дерево, щоб урятуватися від першої хвилі, але коли спустився, друга велика хвиля змила його. У морі він девʼять разів йшов під воду, але потім вдалось вчепитись за колоду і дістатись безпечного місця.

«На восьмий раз я подумав, що наступного разу, коли я занурюся під воду — це все, кінець, тому що міг триматися над водою лише за допомогою рук. Отже вдевʼяте я пішов під воду, виринув і схопив якусь колоду. І це те, що підтримувало мене [на плаву]», — розповів Фолау.

Чоловік зазначив, що йому вдалося повільно пропливти 7,5 км до головного острова Тонгатапу, досягнувши берега увечері в неділю, 16 січня. Він додав, що перебував у морі 27 годин.

Шлях Лісала Фолау. The Telegraph