Центральний банк Росії офіційно запропонував заборонити криптовалюту

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Центральний банк Росії 20 січня запропонував повністю заборонити обіг і майнінг (виробництво) криптовалют у країні. Про це повідомляє The Bell.

Центральний банк випустив доповідь із критикою криптовалюти та вказав на «високі ризики, які вона створює для російської економіки». Для захисту від них регулятор запропонував заборонити в Росії випуск і обіг криптовалют, а за будь-які операції з ними — карати.

Центробанк бачить кілька загроз для Росії через поширення криптовалют. По-перше, це загроза для добробуту росіян, «оскільки ризик втрати вкладених коштів у багато разів вищий, ніж при інвестуванні в інші фінансові активи». Центральний банк Росії також бачить у криптовалютах ознаки фінансової піраміди: зростання їхньої ціни підтримується попитом з боку учасників. Крім того, інвестори можуть втратити гроші не лише через падіння ціни криптовалюти, але й внаслідок «шахрайських дій та хакерських атак». При цьому можливості їхнього правового захисту вкрай обмежені.

На думку російського регулятора, криптовалюти можуть становити загрозу для економіки та фінансової стабільності Росії в цілому. Так, наприклад, відтік грошей у криптовалюту з акцій та облігацій може призвести до падіння капіталізації російського фондового ринку, з депозитів – до зниження фінансової стійкості банків.

Регулятор пропонує ввести відповідальність для фізичних та юридичних осіб за порушення заборони використання криптовалюти як засобу платежу, але не уточнює, яким може бути покарання.