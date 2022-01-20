Справа Майдану: ДБР повідомило про підозру колишнім слідчому, прокурору та чинному судді
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому слідчому, прокурору та чинному судді одного з райсудів Києва у вчинені службових злочинів під час Революції гідності.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Бюро зʼясувало, що 18 лютого 2014 року колишній слідчий Деснянського райуправління міліції Києва незаконно склав протокол про затримання учасника акцій протесту за нібито участь у масових заворушеннях.
Колишній старший прокурор відділу прокуратури Києва, а нині адвокат, погодив повідомлення затриманому про підозру та безпідставно звернувся до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту. Суддя ухвалив рішення про застосування до потерпілого незаконного домашнього арешту.
- У листопаді колишній командир автотранспортної роти полку «Беркут», а нині командир київського полку поліції особливого призначення, Руслан Цикалюк отримав підозру за участь у розгоні демонстрантів 30 листопада 2013 року під час Євромайдану. Того дня від рук міліції постраждали понад 80 людей.