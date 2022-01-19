Amazon оприлюднив тизер нового серіалу за мотивами «Володаря перснів»

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Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив тизер нового серіалу за мотивами трилогії «Володар перснів». Він матиме назву «Персні влади» (Rings of Power).

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі сервісу.

В Amazon анонсували, що серіал вийде 2 вересня 2022 року.

«Майбутній серіал Amazon Studios уперше виводить на екрани героїчні легенди про легендарну Другу епоху історії Середземʼя. Дія цієї епічної драми відбувається за тисячі років до подій у книгах Дж. Р. Толкіна «Хоббіт» і «Володар перснів» і перенесе глядачів в епоху, коли зароджувалися великі держави, королівства піднімалися до слави і падали в руїни, неймовірні герої піддавалися випробуванням, надія висіла на найтонших нитках, а найбільший злодій, який коли-небудь з’являвся з-під пера Толкіна, загрожував покрити весь світ мороком», — йдеться в описі.

Згідно з книгами Толкіна, персні влади були викувані у Другу епоху Середзем’я. Усього їх було 20: був головний Єдиний перстень, ще три належали ельфам, сім — гномам, дев’ять — людям.

Текст на відео начитує Галадріель, яку у фільмах «Володар перснів» і «Хоббіт» грала Кейт Бланшет. За даними ЗМІ, у новому серіалі цю героїню зіграє Морфідд Кларк.