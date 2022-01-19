Amazon оприлюднив тизер нового серіалу за мотивами «Володаря перснів»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив тизер нового серіалу за мотивами трилогії «Володар перснів». Він матиме назву «Персні влади» (Rings of Power).
Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі сервісу.
В Amazon анонсували, що серіал вийде 2 вересня 2022 року.
«Майбутній серіал Amazon Studios уперше виводить на екрани героїчні легенди про легендарну Другу епоху історії Середземʼя. Дія цієї епічної драми відбувається за тисячі років до подій у книгах Дж. Р. Толкіна «Хоббіт» і «Володар перснів» і перенесе глядачів в епоху, коли зароджувалися великі держави, королівства піднімалися до слави і падали в руїни, неймовірні герої піддавалися випробуванням, надія висіла на найтонших нитках, а найбільший злодій, який коли-небудь з’являвся з-під пера Толкіна, загрожував покрити весь світ мороком», — йдеться в описі.
Згідно з книгами Толкіна, персні влади були викувані у Другу епоху Середзем’я. Усього їх було 20: був головний Єдиний перстень, ще три належали ельфам, сім — гномам, дев’ять — людям.
Текст на відео начитує Галадріель, яку у фільмах «Володар перснів» і «Хоббіт» грала Кейт Бланшет. За даними ЗМІ, у новому серіалі цю героїню зіграє Морфідд Кларк.
- У 2017 році Amazon Studios купила за $250 мільйонів права на франшизу «Володар перснів» і розпочала роботу над серіалом. Зйомки першого сезону обійшлися в $465 мільйонів, що робить серіал найдорожчим телешоу у світі.