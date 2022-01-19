ВООЗ: Доказів, що здорові діти потребують введення бустерної дози COVID-вакцини, немає

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Наразі немає доказів, що здорові діти та підлітки потребують введення бустерної дози вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоровʼя Сумії Свамінатан.

Вона зазначила, що рівень захисту від вакцин може знижуватися на тлі стрімкого поширення «Омікрона», але дослідникам ще треба зʼясувати хто насамперед потребує бустерного щеплення.

«Наша мета полягає в тому, щоб захистити найбільш вразливих, захистити тих, хто має найвищий ризик серйозних захворювань і смерті. Це літні люди, люди з ослабленим імунітетом, з основними захворюваннями, а також медичні працівники», — зазначила науковиця.

Свамінатан підкреслила, що наразі немає доказів того, що здорові діти або підлітки потребують бустерів.

«Доказів немає взагалі», — резюмувала вона.

Зазначимо, що наразі бустерну вакцинацію дітей віком від 12 років дозволили в Ізраїлі, США, Німеччині та Угорщині.