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Церемонію «Греммі-2022» проведуть у квітні у Лас-Вегасі

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Церемонію вручення премії «Греммі-2022» проведуть у Лас-Вегасі 3 квітня.

Церемонія вручення, яку транслюватиме телеканал СBS, пройде у розважальному комплексі MGM Grand Garden Arena. Ведучий — комік і актор Тревор Ноа (ведучий The Daily Show).