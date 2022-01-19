Церемонію «Греммі-2022» проведуть у квітні у Лас-Вегасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Церемонію вручення премії «Греммі-2022» проведуть у Лас-Вегасі 3 квітня.
Церемонія вручення, яку транслюватиме телеканал СBS, пройде у розважальному комплексі MGM Grand Garden Arena. Ведучий — комік і актор Тревор Ноа (ведучий The Daily Show).
- Спочатку церемонію планували провести 31 січня в Лос-Анджелесі, але через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон» її відклали.
- Раніше Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на 64 премію «Греммі». Найбільшу кількість номінацій отримав джазовий музикант Джон Батіст — одразу 11. Серед поп-виконавців на 8 статуеток претендують Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R, на 7 — Біллі Айліш та Олівія Родріго.