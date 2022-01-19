SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink. Тепер їх понад 2 тисячі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська компанія SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink для розгортання широкосмугового інтернету.
Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала із супутниками з комплексу 39A центру Кеннеді у Флориді. Через 15,5 хвилини після запуску супутники відокремилися на перехідній орбіті (340 км) і за допомогою власних двигунів піднялися на робочу висоту (540 км).
Тепер на орбіті 2 040 супутників Starlink, з яких понад 1 800 у робочому стані. Для SpaceX це був 36-й запуск груп супутників Starlink.
- SpaceX планує мережу Starlink у 30 тисяч. При цьому SpaceX вже змінювала траєкторію деяких супутників Starlink, щоб вони не зіткнулися з космічним сміттям.
- У 2021 році Маску, SpaceX і Starlink висловив претензії голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер, заявивши, що Маск встановлює свої правила для космічної комерції.
- 28 грудня на супутники компанії Маска в ООН поскаржився Китай. Вони нібито мало не зіткнулися з космічною станцією КНР.