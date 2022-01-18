Через негоду аеропорт Львова став запасним для Києва. Перенаправили пʼять літаків

Новини

Через погану погоду у Київській області пʼять авіарейсів, які мали прибути в аеропорт «Київ» («Жуляни»), довелося посадити у Львові.

Про це повідомила пресслужба Львівського аеропорту.

У Львові сіли рейси WZZ6270 із Вроцлава, WZZ1567 із Варшави, WZZ6232 із Пардубиць, WZZ6278 із Вільнюса та WZZ6044 із Риму. Ці пʼять рейсів виконує лоукост Wizz Air.

Пасажирів після прибуття пересадили на автобуси і відправили до Києва.

Читайте також: Синоптики попередили про щоденні снігопади в Карпатах і можливе сходження лавин