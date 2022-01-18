КМДА: У Києві школярам для безкоштовного проїзду необхідно оформити електронну картку

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Столичним школярам до 1 березня потрібно оформити електронну картку учня, інакше проїзд у громадському транспорті буде платним.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Проєкт електронної карти запущено ще у 2019 році, але лише половині учнів оформили документ. Інші батьки не поспішають це робити.

«Ті, хто досі не оформив для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті», — заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що проєкт розвиватиметься, а картка в майбутньому стане «сучасним носієм корисних функцій» (оплата харчування, контроль за оцінками). При цьому заступник голови поскаржився, що процес ішов би швидше, однак батьки дітей гальмують його своїм небажанням підключитися до проєкту.