Інженери NASA розробили біопринтер, який друкує медичні бинти з клітинами шкіри. Його уже відправили космонавтам на МКС

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NASA

Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) розробили портативний біопринтер, який друкує бинт із клітинами шкіри астронавтів, які перебувають на МКС.

Про це інформує пресслужба NASA.

Річ у тім, що звичайні бинти малоефективні в умовах невагомості, а цей винахід дозволить надавати астронавтам якіснішу домедичну допомогу.

Bioprint FirstAid. NASA

За своєю формою пристрій нагадує пістолет, а працює Bioprint FirstAid за допомогою біочорнила, у яке додають живі клітини космонавтів. Так, чорнило змішується з клітинами, продукуючи матеріал, який дещо нагадує гіпс або дуже міцний бинт.

Надрукована «тканина» застигає дуже швидко, тож нею одразу можна покрити опік чи поріз. Живі клітини необхідні для того, аби тканини людської шкіри не відторгали надрукований бинт.

Bioprint FirstAid. NASA

Інженери зазначають, що завдяки цій технології рани зможуть загоюватися в кілька разів швидше, ніж при використанні звичайних засобів першої медичної допомоги.

Крім того, бинти не завжди можуть бути в космосі, наприклад через порушення поставок вантажів на МКС. Також у стані невагомості відкриті рани є вкрай небезпечними через ризик сильної кровотечі.

Космонавтам, які перебувають на МКС, уже відправили першу партію біопринтерів. Тепер вони мають протестувати, наскільки міцним є бинт — без клітин шкіри та з ними.