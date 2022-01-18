Вулканічний попіл не дозволяє доставити питну воду на острів Тонга. Більша частина території пішла під воду
- Автор:
- Софія Телішевська
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Треті країни не можуть доставити допомогу в острівну державу Королівство Тонга, що постраждала від наслідків виверження підводного вулкану. Вулканічний попіл засипав острів, що перешкоджає посадці літаків, повідомляє BBC.
Так, Нова Зеландія не може доставити туди питну воду. Зазначимо, що країна складається зі 170 островів, 36 з яких населені.
Наразі відомо про щонайменше двох загиблих, але влада наголошує, що їх може бути значно більше. Річ у тім, що стихія створила проблеми з комунікацією і не всі відомства можуть взаємодіяти між собою та з громадянами.
Також Bloomberg опублікував нові супутникові знімки наслідків виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Для анімації використали фото, зроблені Maxar у квітні 2021 року та після виверження.
Столиця Нукуалофа (розташована за 64 км від вулкана) вкрита темно-коричневим попелом, а на фото зі столичного порту видно пошкодження, які завдало цунамі.
- Уранці 15 січня в Тихому океані біля Королівства Тонга відбулося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Воно викликало землетрус і цунамі, який обрушився на столицю Тонга, сусідні острови та Японію, де постраждали понад 20 суден і евакуювали 230 тисяч жителів.
- Наслідки виверження вулкана відчула вся Земля — ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували в Україні та на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Масштаби виверження зафіксували низка супутників. Поки що відомо про загибель двох людей у Перу (через хвилі), травмування трьох рибалок у США й одного в Японії.