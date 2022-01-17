В «Охматдиті» встановили унікальне обладнання для променевої терапії. Дітей з онкологією більше не відправлятимуть за кордон

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Міністерство охорони здоров'я України

У столичному «Охматдиті» встановили унікальне обладнання для проведення променевої терапії дітям з онкологічними захворюваннями. Це лінійний прискорювач, який значно розширює можливості лікування дитячої онкології та робить опромінення безпечнішим.

Про це «Бабелю» повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, пацієнти «Охматдиту» матимуть доступ до послуги з тотального опромінення тіла (total body irradiation). Ця процедура дозволяє позбутися метастазів, а також підготувати пацієнта до трансплантації кісткового мозку. Раніше для проведення такої процедури дітей везли в інші країни, але тепер вона безкоштовно доступна й в Україні.

«Щороку в «Охматдиті» отримують променеву терапію близько 150 дітей. Понад 50% пацієнтів приїздять з різних регіонів країни. Тому інфраструктурні зміни в медичній галузі є для нас пріоритетом, адже переоснащення лікарень — це можливість медикам працювати з новітнім обладнанням, здатним проводити якісну діагностику та ефективне лікування, зокрема, маленьких пацієнтів», — зазначив міністр охорони здоровя Віктор Ляшко.

Лінійний прискорювач Elekta Synergy держава придбала за майже 60 мільйонів гривень ще у 2013 році. Через чотири роки після цього його змонтували, а спеціалісти компанії-виробника безкоштовно осучаснили всю необхідну інфраструктуру. Однак з часом прискорювач потребує удосконалення, тож держава повинна купувати для нього додаткове обладнання.