Виверження вулкана біля Тонга: ударні хвилі двічі обігнули Землю, відгуки цунамі спостерігали українські полярники

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Наслідки виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай у Тихому океані відчула вся Земля — ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували в Україні і на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології зафіксував стрибок атмосферного тиску на метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині і Вертіївці.

Перший стрибок зафіксований увечері 15 січня близько 21:00, тобто приблизно через 15 годин після найбільш потужної фази виверження. Вторинний стрибок тиску припав на другу половину ночі 16 січня. Відстань між вулканом і Харківською областю — 18 тисяч кілометрів. Це означає, що ударна хвиля поширювалася зі швидкістю близько 1 100 км/год.

При цьому звук вибуху вулкана чули навіть у північній Америці в районі міст Анкорідж і Фербанкс. Хвилі від цунамі дісталися берегів Японії і навіть Антарктиди.

Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що українські полярники на станції «Академік Вернадський» 15 січня о 17:00 спостерігали хвилю заввишки 60 см, і це з огляду на те, що акваторії навколо станції вкриті суцільним льодом. Стрибки атмосферного тиску фіксували і там.

Наслідки для самого вулкана добре видно з орбіти Землі.