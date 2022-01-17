Виверження вулкана біля Тонга: ударні хвилі двічі обігнули Землю, відгуки цунамі спостерігали українські полярники
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Наслідки виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай у Тихому океані відчула вся Земля — ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували в Україні і на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології зафіксував стрибок атмосферного тиску на метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині і Вертіївці.
Перший стрибок зафіксований увечері 15 січня близько 21:00, тобто приблизно через 15 годин після найбільш потужної фази виверження. Вторинний стрибок тиску припав на другу половину ночі 16 січня. Відстань між вулканом і Харківською областю — 18 тисяч кілометрів. Це означає, що ударна хвиля поширювалася зі швидкістю близько 1 100 км/год.
При цьому звук вибуху вулкана чули навіть у північній Америці в районі міст Анкорідж і Фербанкс. Хвилі від цунамі дісталися берегів Японії і навіть Антарктиди.
Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що українські полярники на станції «Академік Вернадський» 15 січня о 17:00 спостерігали хвилю заввишки 60 см, і це з огляду на те, що акваторії навколо станції вкриті суцільним льодом. Стрибки атмосферного тиску фіксували і там.
Наслідки для самого вулкана добре видно з орбіти Землі.
- Вранці 15 січня у Тихому океані біля Королівства Тонга відбулося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Воно викликало землетрус і цунамі, який обрушився на столицю Тонга, сусідні острови та Японію, де постраждали понад 20 суден і евакуювали 230 тисяч японців.
- Гуркіт від вулкана почули на Фіджі, у Новій Зеландії, Австралії та інших країнах, а на Тонга з неба падали каміння і попіл. Масштаби виверження зафіксували низка супутників. Поки що відомо про загибель двох людей у Перу (через хвилі), травмування трьох рибалок у США і одного в Японії.