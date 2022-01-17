У Туреччині під лавину потрапили троє працівників ООН. Один із них загинув

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Sabah

У турецькій провінції Кайсері під лавину потрапили троє канадських працівників Організації Обʼєднаних Націй.

Про це повідомляє Sabah.

Інцидент стався на гірськолижному курорті Ерджієс. Попередньо, лавину спровокували самі постраждалі, коли вирішили спуститися поза межами обладнаних трас.

Внаслідок інциденту загинув 45-річний Майкл Гріфт, який був членом Координаційної ради ООН у турецькому Газіантепі. Двоє його колег були врятовані пошуковими групами. Через значні травми їх госпіталізували.