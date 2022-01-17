У Китаї народжуваність пʼятий рік поспіль падає до рекордно низького рівня

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Rui Xu / Unspalsh

У Китаї у 2021 році рівень народжуваності пʼятий рік поспіль досягає нового рекордно низького рівня — попри зусилля уряду заохотити пари заводити більше дітей перед демографічною кризою, що насувається.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю.

У 2021 році у Китаї зареєстрували 10,62 мільйона народжень, або лише 7,5 на тисячу людей, що є найнижчим показником з моменту заснування комуністичного Китаю у 1949 році. Число новонароджених у 2021 році впало на 11,6% з 12,02 млн у 2020 році. Китайські демографи попередили, що якщо тенденція до зниження збережеться, то населення Китаю може невдовзі різко скоротитися.

За минулий рік число народжень заледве перевищувало кількість смертей, а населення зросло на 480 тисяч — до 1,4126 мільярда людей. Природний приріст впав до 0,034% — найнижчого рівня з часів великого голоду в Китаї з 1959 по 1961 рік.

Голова Національного бюро статистики Нін Цзічже заявила державним ЗМІ, що зниження народжуваності повʼязане з комбінацією факторів:

зменшенням кількості жінок дітородного віку;

зміною ставлення до дітонародження;

відкладання шлюбу молодими людьми, у тому числі через пандемію.

Щоб зупинити падіння народжуваності, китайський уряд оголосив у 2015 році, що дозволить подружнім парам мати двох дітей (до цього було правило «одна родина — одна дитина»). Але після нетривалого сплеску у 2016 році рівень народжуваності в країні падає рік у рік, що спонукало владу минулого року ще більше послабити політику — до трьох дітей.

У 2021 році 43% народжених дітей були другою дитиною в сімʼї. Політика трьох дітей, як очікується, поступово збільшить народжуваність, і загальна чисельність населення Китаю залишатиметься вищою за 1,4 мільярда протягом майбутнього періоду часу.

Протягом десятиліть місцеві органи влади змушували мільйони жінок робити аборти, а тепер вони випускають пропаганду, спрямовану на заохочення більшої кількості народжень. Загальні стимули також включають грошові виплати, субсидії на нерухомість та продовження відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами. Крім цього, у вересні 2021 року Китай анонсував, що обмежить аборти в «немедичних цілях».