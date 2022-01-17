США та Канаду накрив сніговий шторм. Без світла залишилися понад 100 тисяч людей

Новини

Дівєєв Сергій / УНІАН

У деякі частини США та Канади зимовий шторм приніс сильний снігопад та ожеледь. Негода торкнулась 80 мільйонів людей, у частині південно-східних штатів без світла залишилося понад 145 тисяч людей і скасовано тисячі авіарейсів.

Про це повідомляє BBC та USA Today.

У штатах Вірджинія, Джорджія, Флорида, Північній та Південній Кароліні оголосили надзвичайний стан. Людей просять за можливості не виїжджати на дороги. У Північній Кароліні вже сталась смертельна ДТП із двома загиблими: машина через негоду зʼїхала з дороги і врізалася в дерева. Дорожні патрулі вже повідомили про сотні аварій.

Національна метеорологічна служба США повідомляє, що у деяких районах очікується понад 30 см снігу. Сніг та лід можуть призвести до «небезпечної подорожі, відключення електроенергії та пошкодження дерев». Прогнозується, що в Торонто, найбільшому місті Канади, випаде 20 см снігу.

Крім цього, через негоду із США скасовано понад три тисячі рейсів. Міжнародний аеропорт Шарлотти Дуглас у Північній Кароліні був одним із найбільш постраждалих: майже 90% рейсів скасовано.