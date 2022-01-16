З 16 січня усі друковані ЗМІ в Україні повинні виходити українською мовою
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Від 16 січня 2022 року набуває чинності стаття 25 закону про мову, яка передбачає перехід друкованих ЗМІ на українську мову.
Про це йдеться у тексті законодавчого акту, який оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».
Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видаються й примірники державною мовою.
Всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
У точках продажу газет та журналів не менше за 50% продукції має бути українською.
Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 відповідного закону.
- Від 16 січня 2021 року мовою сфери обслуговування в Україні офіційно стала українська — відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зміни стосуються підприємств і підприємців, виробників, продавців, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують споживачів або надають інформацію про товари та послуги. Водночас на прохання клієнта його можна обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін.
- Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Проте є штрафи — вони набудуть чинності 16 липня 2022 року та становитимуть від 3 400 до 8 500 гривень.