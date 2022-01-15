В Україні понад 10 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували майже 91 тисячу людей

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В Україні минулої доби (14 січня) виявили 10 569 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Києві (1 178), Львівській (1 178) та Івано-Франківській (1 167) областях. Серед загальної кількості хворих 727 дітей і 229 медиків. Госпіталізували за добу 1 682 людини, а померли — 127. Одужали 6 172 українця.

Вакцинували минулої доби 90 817 людей. Першу дозу отримали 30 498 людей, а другу — 43 127. Додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу — 16 533 людини.