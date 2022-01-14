В Україні за рік одружилися понад 200 тисяч пар, а розлучилися — майже 30 тисяч

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Marc A. Sporys / Unsplash

Упродовж 2021 року в Україні народилися 273 772 дитини, одружилися 214 012 пар, а розлучилися — 29 587. Найбільше дітей народилося у Києві — 29 768, Дніпропетровській (19 687), Львівській (19 548), Одеській (19 437) та Харківській (15 581) областях.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

У 2021 році, як порівняти з показниками 2020-го, кількість шлюбів зросла на 46 038, а кількість розлучень — на 657.

За кількістю зареєстрованих шлюбів лідерами є 5 регіонів:

місто Київ — 25 301;

Дніпропетровська область — 18 77;

Одеська область — 15 910;

Харківська область — 15 458;

Львівська область — 13 706.

Примітно, що у 2021 році українці почали частіше змінювати імена — 15 861 людина офіційно змінила дані про прізвище, імʼя чи по батькові.